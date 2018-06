Cade un'altra big: la Germania. A Mosca è cielito lindo per il Messico

Dopo l’Argentina un’altra big fallisce clamorosamente l’esordio ai Mondiali di Russia. La Germania campione in carica esce sconfitta a sorpresa dal confronto contro il Messico 1-0 nella gara inaugurale del Gruppo F.

ARGENTINA-ISLANDA 1-1

Partita decisa da un gol di Hirving Lozano, giovane stella messicana del PSV Eindhoven. Curioso che negli ultimi tre Mondiali la squadra campione non è mai riuscita a vincere: nel 2010 l’Italia pareggiò contro il Paraguay e nel 2014 la Spagna venne travolta 5-1 dall’Olanda nella rivincita della finale di quattro anni prima. Era dal 1982 che la nazionale tedesca non perdeva all’esordio in un Mondiale (1-2 contro l’Algeria).