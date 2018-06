Il Frosinone torna in serie A. Ma il finale è un caos e il Palermo preannuncia reclamo

Il Frosinone torna in Serie A. Allo Stirpe batte 2-0 il Palermo (52' Maiello e 96' Ciano) rendendo vana la vittoria siciliana dell'andata play off (2-1). I rosanero hanno fatto poco per impensierire la porta frusinate ma il Palermo recrimina per un rigore prima concesso e poi tolto sull'1-0 e sul finale di partita con la panchina ciociara che per due volte ha buttato in campo altri palloni con l’intento di disturbare e interrompere le azioni offensive rosanero. Quindi anche l'invasione di campo con oltre un minuto da giocare. Un finale antisportivo e infatti il Palermo ha presentato riserva sull'omologazione del risultato e il preavviso di reclamo.