Ravanelli torna ad allenare: per lui c'è la panchina dell'Arsenal di Kiev

Sembra ormai tutto fatto per il ritorno di Fabrizio Ravanelli nella veste di allenatore. L’ex attaccante del Perugia, ma anche di Juventus, Lazio e nazionale italiana, sarebbe a un passo dalla firma con l’Arsenal di Kiev, club ucraino appena ritornato nel massimo campionato. L’ultima esperienza di “penna bianca” su una panchina risale al 2013 con l’Ajaccio. Penna Bianca - 129 presenze in biancorosso spalmate in due diverse avventure e soprattutto 50 gol - avrebbe superato la concorrenza, come riportato da Koztimes.com, di Darijo Srna, giocatore attualmente svincolato e trattato a inizio mese dal Cagliari.