Clamoroso CR7: tripletta nel 3-3 tra Portogallo e Spagna

Portogallo-Spagna 3-3 nell'incontro valido per la prima giornata del Girone B dei Mondiali 2018. Il primo vero big match della competizione quindi non delude le aspettative: lusitani avanti su rigore con Ronaldo (4’, fallo di Nacho su di lui), pareggio di Diego Costa al 24’. Ancora Ronaldo a segno al 44’ su clamorosa papera di De Gea; nella ripresa risponde la Roja ancora con Diego Costa al 10’. Spagna addirittura in vantaggio con una bella conclusione dalla distanza di Nacho al 13’ ma il Portogallo ha un vero e proprio fenomeno e CR7 pareggia ancora su punizione al 44'. Il pari fa felice l'Iran che nell'altra partita beffa al 95' il Marocco con un'autorete e ora comanda il girone. Nel gruppo della Russia (vittoriosa giovedì all'esordio contro l'Arabia Saudita), successo in extremis dell'Uruguay sull'Egitto: gol di Gimenez al 90'.