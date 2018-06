Ex Perugia, per Falcinelli e Cosmi un futuro ancora tutto da scrivere

Futuro da decifrare per due perugini ed ex grifoni doc. Il Cagliari sembra pronto a puntare su Diego Falcinelli per l’attacco da mettere a disposizione del neo tecnico Maran. Dopo l’esplosione con il Perugia in B e l’anno d’oro con il Crotone in A, per Diego la stagione appena conclusa, tra Sassuolo e il prestito alla Fiorentina, è stata meno brillante. Potrebbe ripartire dalla Sardegna. Anche Serse Cosmi è in attesa di capire cosa gli riserva la prossima annata dopo la salvezza miracolosa conquistata con l’Ascoli. “Il presidente Bellini - ha detto a Sky - è stato corretto con noi, il giorno dopo la gara di ritorno con l'Entella ci ha subito comunicato che avrebbe ceduto la società. E' ovvio che professionalmente prima saprò quale sarà il mio destino e meglio è”.