Gubbio, nessun regalo dal Fano: manca un punto per la salvezza

Manca ancora un punto tra il Gubbio e la salvezza. Nell’ultimo turno all’Euganeo contro il già promosso Padova i rossoblù infatti dovranno conquistare almeno un pareggio per sfuggire al pericolosissimo play out. Altrimenti dovrà sperare nei risultati dagli altri campi. Nella giornata che si è disputata domenica 29 aprile lo scontro diretto Fano-Teramo è finito a reti inviolate: troppo alta la posta in palio con le due squadre che hanno principalmente pensato a non perdere e rinviare i verdetti all’ultimo turno. Pareggio, molto più movimentato, anche nel derby veneto tra Vicenza e Bassano, con i biancorossi che hanno agguantato il 2-2 al 90’ grazie a Malomo.