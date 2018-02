Falcinelli-Antognoni, coppia di Marsciano in maglia viola

Una coppia nata a Marsciano per far ripartire la Fiorentina. E' uno dei colpi più importanti del club viola quello dell'attaccante umbro Diego Falcinelli, approdato in Toscana dopo i 6 mesi al Sassuolo. Ad accoglierlo è stato Giancarlo Antognoni, dirigente viola e storica bandiera del club, nonché indimenticato campione del mondo '82, anche lui nato a Marsciano. Dall'Umbria quindi le speranze della Fiorentina per una seconda parte di campionato a caccia del riscatto.