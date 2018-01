Ancora Kouan, poi Di Carmine: il Perugia vince a Pescara e si rilancia definitivamente

Il Perugia vince a Pescara (0-2) e si rilancia. Forse definitivamente. Quella in Abruzzo è la seconda vittoria consecutiva dopo quella con l'Entella, tornando al successo in trasferta che mancava dalla prima giornata in campionato. Un successo che pesa perché nella gestione Breda mai si erano chiuse due partite consecutive senza subire gol. Con la difesa blindata da un 3-5-2 in cui spiccano le prestazioni di Volta, Dellafiore e Belmonte.

LA FAVOLA DI KOUAN

E poi continua il momento magico di Kouan. Il giovane ivoriano, diciotto anni compiuti lo scorso dicembre, alla seconda partita da titolare segna ancora. Stavolta lo fa con un inserimento finalizzato da un colpo di testa su cross di Del Prete. Una partita di spessore quella del ragazzino promosso dalla Primavera biancorossa e sino a pochi mesi fa nella formazione juniores dei dilettanti dei romani della Vigor Perconti.

BREDA SU KOUAN

La partita ha visto un inizio a spron battuto del Pescara con un Grifo guardingo ma capace di ripartire in contropiede. Gli abruzzesi si fanno belli con il possesso palla (a fine primo tempo sarà di 17'17" a 8'06") ma non concretizzano la mole di gioco. Sprecano Crescenzi e Carraro, Capone colpisce il palo (45'), in mezzo il gol di Kouan (26').

LA VITTORIA CON L'ENTELLA

Nella ripresa il Perugia esce alla distanza, merito anche di una condizione fisica migliore. Il possesso palla del Pescara nella seconda frazione e fine a stesso, il Grifo è dentro la partita e sfiora a ripetizione il raddoppio sino a trovarlo proprio nel finale con Di Carmine abile a deviare d'esterno un assist di Pajac (0-2, 89'). E chissà che ora il Perugia non possa rientrare nella lotta play off.