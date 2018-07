Una panzanella fra tre regioni

Tempo d’estate, tempo di panzanella, piatto prediletto nella cucina dell’Italia centrale, dove da secoli viene preparato in molte declinazioni. Il pane è in realtà l’ingrediente che “fa” la panzanella, gli altri ingredienti ne sono la golosa aggiunta, come bene hanno intuito gli autori anglosassoni di cucina, che definiscono questo piatto della tradizione italiana bread salad (tradotto alla lettera: insalata di pane). Un’insalata di pane in cui, a fare la differenza reale, sono il tipo di pane scelto, e l’olio extravergine d’oliva. Tante infatti le ricette, ma di certo non esiste una ricetta originale e la differenza tra le varianti delle diverse regioni e località, se c’è, è assai sfumata. Quanto al pane la scelta dovrebbe andare ai pani sciapi o molto poco salati, preparati con farine di grani locali e a lievitazione “naturale” a pasta acida (pasta madre): in Toscana il pane toscano dop; in Umbria il pane di Terni; nel Lazio il pane di Salisano, tanto per citare alcuni dei tanti pani della tradizione dell’Italia centrale, legati a luoghi precisi o alla tradizione casalinga, adatti alla panzanella. Piatto un tempo di recupero, che permetteva di utilizzare il pane diventato troppo secco, a volte utilizzato quando si doveva cucinare con un numero di ingredienti, per motivi pratici, limitato (è il caso, in alcune zone, dei carbonai, che si portavano dietro una “dispensa” utile anche per settimane e così riutilizzavano il pane troppo secco) la panzanella oggi può diventare piatto d’alta cucina. Scegliendo gli ingredienti migliori, tra quelli base il pane ma anche l’olio extravergine d’oliva di qualità. Le diverse sfumature di gusto, tra un olio extravergine dei Colli del Trasimeno dop e un extravergine d’oliva Canino dop (tra Lazio, Toscana e Umbria le scelte sono tante davvero) daranno un’impronta diversa, ma sempre gustosa, alla panzanella. Quanto agli altri ingredienti le ricette più vecchie ed essenziali, propongono cipolla dolce, basilico, prezzemolo cetrioli e, in seguito anche pomodori. Echi di antiche panzanelle si trovano anche nella letteratura, il Bronzino (1503-1572), poeta e pittore alla corte dei medici, nel lodare in versi questo semplice piatto della tradizione contadina indicava tra gli ingredienti cipolla tritata, cetrioli e porcellana (portulaca oleacea). Quest’ultima, conosciuta anche come porcellana o porcacchia, viene ancora utilizzata in alcune campagne. Erbe selvatiche e dell’orto, pomodori, ma anche olive, peperoni, sedano, carote, tonno, uova, filetti di alice sott’olio, pezzetti di pecorino o altro formaggio, prosciutto, capperi, tanti gli abbinamenti. In genere per la panzanella si utilizza pane sbriciolato, in alcune zone fette di pane ben bagnate, a volte pane a tocchetti, che per alcune ricette viene tostato in forno. Il segreto è, però, sempre di utilizzare pane cotto al forno raffermo di un paio di giorni e, se viene sbriciolato, di passarlo rapidamente sotto acqua corrente, prima di procedere alla lavorazione. Vale, naturalmente, ancora la regola di preparare la panzanella per utilizzare il pane avanzato, ma con pochi tocchi il vecchio gustoso piatto povero diventerà preparazione d’alta cucina.

Rita Boini