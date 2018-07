Lavori sulla E45, chiuso lo svincolo

Da giovedì 26 luglio il cantiere già operativo sulla E45 tra Acquasparta e Massa Martana interesserà anche lo svincolo di Massa Martana (km 19,500) che sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita, in entrambe le carreggiate fino al completamento dei lavori previsto entro il 10 agosto. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Collevalenza e Acquasparta.

Al contempo proseguono i lavori in corso negli altri cantieri attivi: tra San Gemini Nord e Montecastrilli; tra gli svincoli di Fratta Todina e Todi/Orvieto, entrambi temporaneamente chiusi in direzione Roma; tra Pantalla e Marsciano; in corrispondenza dello svincolo di Umbertide Nord che è temporaneamente chiuso in direzione Roma; tra Città di Castello Nord e Città di Castello Sud.