Una casa per la colonia felina

Arriva "44 Gatti", la nuova serie animata del papà delle Winx

Roma, (askanews) - Lampo, Milady, Pilou e Polpetta. Quattro simpatici gattini sono i protagonisti di "44 Gatti", il nuovo cartoon del Gruppo Rainbow (famoso per le fatine Winx ), ispirato alla celebre canzone che nel '68, vinse la decima edizione dello Zecchino d Oro, e andrà in onda da novembre in prima tv su Rai Yoyo. E' stato presentato in anteprima alla 48ma edizione del Giffoni Film Festival,...