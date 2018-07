"Nati 2 volte", al via il casting per le comparse

Sabato 21 luglio, dalle 10 alle 20, presso la Pizzeria Winner di via Massimo Arcamone a Foligno, si terrà il casting per partecipare alle selezioni ed essere parte delle riprese del film "Nati 2 volte". “Si cercano – viene spiegato in una nota dalla casa di produzione – comparse tra i 18 e i 65 anni. Per partecipare bisogna recarsi direttamente alla sede dei casting portando al seguito una fotocopia del documento di identità, una del codice fiscale e due fotografie, una in piano intero e una in piano americano”. Un film che verrà girato dal regista Pierluigi Di Lallo e che vedrà protagonisti interpreti del calibro di Fabio Troiano, Euridice Axen e Marco Palvetti. Le riprese che inizieranno lunedì 23 luglio e si protrarranno per circa quattro settimane.