E' umbro il borgo più amato dai camperisti d'Italia

Saranno circa 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del Belpaese in questi mesi estivi: a renderlo noto è una stima dell’Apc, l’associazione produttori caravan e camper, secondo cui circa 800 mila italiani e 700 mila stranieri sceglieranno questa tipologia di vacanza puntando sulle mete di villeggiatura più tradizionali del Belpaese ma con un occhio di riguardo per quei borghi situati in posizioni geografiche fortunate che permettono di evitare la grande calura estiva. E, sempre secondo l’associazione, la top ten delle località che si distinguono per le rispettive posizioni suggestive, per la straordinaria bellezza di chiese e monumenti e, non ultime, per le temperature refrigeranti più adatte per fuggire dall’afa di questo periodo, vede in testa Castelluccio di Norcia. Il podio è completato da Orvinio (Rieti) e Greve in Chianti (Firenze).