Emergenza pipì in centro, i cittadini promuovono i vespasiani

Dopo venti anni, tornano a far parlare i vespasiani: in una delibera della giunta Romizi, infatti, è stabilita l’istituzione di una prima struttura in Via delle Cantine, a Perugia.

La notizia ha avuto subito una vasta risonanza, persino fra i turisti incuriositi dalla nostra locandina, lungo Corso Vannucci. I commenti sono generalmente positivi, purché questi vespasiani vengano tenuti con decoro e siano controllati. Ma c’è chi fa notare che è una soluzione, ovviamente, tutta al maschile e, per questo, non risolutiva del problema!

Massimo Carli e sua moglie Maria Carola sono di passaggio a Perugia e hanno letto la notizia: “A Firenze, la nostra città natale, li hanno tolti tutti – racconta Massimo Carli – ma è uno sbaglio. Con i vespasiani si evita che muri e strade si sporchino. Non sono solo i cani a insudiciare, ma anche le persone e il cattivo odore, nella nostra città, si sente ovunque”. Intanto, la moglie Maria spende parole di apprezzamento per Perugia che è “bellissima”: “L’avevamo già visitata, ma è stata una piacevole riscoperta”.

Maura La Cava, titolare del bar “Blitz” ritiene, in linea teorica, che “i vespasiani possano essere utili”, ma avverte che “può comunque succedere di tutto e possono essere utilizzati male. Come è accaduto nel bagno del mio bar, la scorsa notte. Noi abbiamo l’entrata libera, ma poi ti ritrovi il bagno rotto. Mi hanno spaccato il marmo rosa del lavandino. E questo dispiace, oltre al danno economico”. Angelo Zaccaria e la moglie Alessandra Bertocco vengono da Venezia e, per il secondo anno, seguono Umbria Jazz: “I vespasiani – afferma Angelo - sono una cosa utilissima, ma occorre tenerli sempre puliti e la gente che li usa, di solito, non è così attenta”. “I vespasiani – gli fa eco la moglie Alessandra – sono un fatto tutto al maschile che non risolvono i problemi. La voce femminile dice che la soluzione più giusta per tutti sia quella di aumentare i bagni pubblici, che non ho visto in centro o non sono ben segnalati!”. E a proposito di segnaletica, una commerciante del centro storico ci racconta che una turista si è fermata nel suo negozio per avere indicazioni su “un’attività posta all’interno di una metropolitana con scala mobile”: in altre parole, non si era resa conto di essere dentro alla Rocca Paolina!

Per Sara Pittavini, i vespasiani “non devono diventare un altro luogo di sporcizia. Se riaprono, devono essere controllati”. Della stessa opinione, Viola Foglietti: “sono sostanzialmente d’accordo. Rispondono a un senso di civiltà, a patto che vengano fatte rispettare le norme igieniche e ci siano i dovuti e costanti controlli”. A Giulio Belia, del bar “Il Duomo” l’idea “piace”: “Quando i bar chiudono, la gente ha un’alternativa. Siamo nel 2018, e mi auguro che facciano un lavoro dignitoso che non abbia nulla a che vedere con la vecchia concezione dei vespasiani. Dovranno essere puliti. In ogni caso, meglio così, che imbrattare muri o strade!”.

Sul fronte politico da aggiungere una nota del consigliere azzurro, Antonio Tracchegiani che definisce “pienamente condivisibile” quanto indicato dalla giunta Romizi, perchè il decoro del centro storico “passa anche dal recupero dei vespasiani, necessari anche per i grandi eventi”.