Occhio allo stop della corrente elettrica

Massima attenzione ai possibili stop di corrente elettrica in alcune zone della città nella mattinata di giovedì 19 luglio. Per lavori di manutenzione su una porzione di rete elettrica disagi in vista a Perugia nell'area compresa tra via degli Olivi fino alla strada di Ponte d'Oddi. L'interruzione va dalle 8.30 alle 12.30 per un gruppo di utenze delle vie interessate.