Perugia-Ancona: nuovo rinvio per il completamento

Non sembra esserci pace per la Perugia-Ancona e quello della quattro corsie che collega l'Umbria alle Marche pare proprio meritarsi l'appellativo di "cantiere infinito". I tempi di completamento dei 21 chilometri (di cui 19 aperti in configurazione provvisoria) ancora da completare rischiano di allungarsi ancora. Dopo lo slittamento a fine dicembre 2018, ecco il nuovo rinvio a luglio 2019 a causa dei 59 provvedimenti di cassa integrazione da parte della Astaldi, la ditta che sta eseguendo i lavori, e di una discarica di rifiuti tossici trovata in corrispondenza di un viadotto.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 17 luglio 2018