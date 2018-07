Si fa autografare la maglia da Cr7 e poi...

Si trovava proprio nell’hotel finito in questi giorni al centro del mondo per via della presenza di Cristiano Ronaldo, ormai nuovo simbolo della Juventus targata Massimiliano Allegri. E non gli era sembrato vero diventare lui stesso, solo per un giorno, un “inviato speciale” per conto di Sportitalia. Soprattutto quando il giornalista televisivo ufficiale, bloccato proprio all’ingresso del lussuoso resort (situato a Navarino, località di mare della Grecia) dalle numerose guardie del corpo del fuoriclasse portoghese, aveva chiesto il suo aiuto per portare a termine la grande e difficilissima missione: cioè quella di far firmare la prima maglia bianconera a CR7. Proprio a poche ore dalla stipula del faraonico contratto. Avrebbe fatto a tutti gli effetti da “gancio”, quindi. Riuscendo in quello che per un tifoso è qualcosa di indescrivibile. Il protagonista in questione è Gianluca Bazzica, giovane imprenditore di Foligno. Che da semplice turista si è guadagnato di colpo l’invidia di tutti, oltre che una non indifferente e inaspettata celebrità. Ma ecco che la vicenda per certi versi da sogno, ora si tinge di giallo. Perché il folignate, secondo una prima ricostruzione dei fatti (tutta da accertare), non avrebbe poi riconsegnato la maglietta al cronista televisivo Carmine Rossi. Anzi, pare che senza pensarci due volte l’avrebbe regalata alla figlia, postandone fiero l’immagine sui social (viene ribadito da alcuni siti web).



Servizio integrale a cura di Maurizio Muccini sul Corriere dell'Umbria del 12 luglio