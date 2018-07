L'Umbria fa colpo su Sgarbi

In Umbria Vittorio Sgarbi arriva di domenica 8 luglio, si fa attendere, ma spiega che non è stata colpa sua, saluta la gente facendo battute sull’età che avanza, stringe mani, sorride, e poi, accolto dal sindaco Toniaccini e consorte, si siede sugli scranni della sala del consiglio comunale di Deruta. Vittorio Sgarbi è stato eletto neo sindaco della città di Sutri, un comune nel viterbese, e come tale intende intrecciare relazioni con le città che hanno uno storico e radicato artigianato per collaborare a partire dall’abbellimento del borgo di Sutri. A colpire particolarmente Sgarbi sono stati i vasi in terracotta prodotti da una nota ditta di Ripabianca, paese nel comune di Deruta con un'antica tradizione nella fabbricazione di vasi in terracotta ziri, di orci e di anfore.