Si ritrovano a cinquant'anni dalla maturità

Dopo 50 anni esatti dal diploma (1968-2018), gli ex alunni dell’istituto Ruggiero Bonghi di Assisi, in particolare le classi 5°A e 5°B di ragioneria e la 5°A Geometri, si sono rivisti per una serata conviviale all’insegna del divertimento e, perché no, di un pizzico di commozione. Oltre a chi è rimasto a vivere in Umbria sono venuti per l'occasione ex studenti da Oristano, Monza, Brindisi, Ravenna e Cortona. Ospiti i professori Angelo Trovellesi e Giacomo Mattielli.