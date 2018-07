Un migrante al giorno diventa clandestino

Sono in media 30 al mese, uno al giorno, 360 ogni anno, gli immigrati che in Umbria abbandonano il sistema dell'accoglienza e fanno perdere le proprie tracce. Spariscono. Si tratta di stranieri che, non essendo in possesso dei requisiti, non hanno ottenuto l'asilo e che quindi hanno deciso di vivere nella clandestinità.



Servizio completo sul Corriere dell'Umbria dell'8 luglio 2018