Influencer e figli, duello a distanza Di Vaio-Ferragni

L'influencer, modello e imprenditore assisano Mariano Di Vaio - sposato con la perugina Eleonora Brunacci - ha incontrato Grazia all’indomani della nascita del suo secondo figlio, Leonardo Liam. E' quanto riportato in una nota della Mondadori. Di Vaio fa sapere di aver scelto di dedicare pagine su Instagram ai suoi bambini. "Nessuna vittoria avrebbe lo stesso sapore, se non fosse condivisa. Creare una pagina Instagram dedicata è un modo per raccontare la nostra gioia più grande, non una scelta dettata dagli affari". Ma tiene a precisare che il suo stile social relativamente ai figli non è lo stesso della collega influencer Chiara Ferragni: "Chiara è un’imprenditrice, sa quel che fa e non lascia niente al caso. Io ho bisogno di mantenere spazi che siano esclusivamente nostri. L’arrivo di Dodo è un dono di Dio e prima dobbiamo condividerlo in famiglia". A Grazia Di Vaio ha spiegato anche la scelta di non lasciare la sua città, Perugia: "Io e mia moglie amiamo la nostra città e ci piace condividere la vita con i nostri cari. Ma chiamiamola pure comodità, se preferisce" e dove si vede tra dieci anni: "Se me lo avesse chiesto dieci anni fa le avrei risposto a fare surf a Bali. Oggi le dico che mi immagino a Perugia, ad aspettare i miei figli che escono da scuola. Magari progettando una vacanza tutti insieme su un pulmino degli Anni 70".