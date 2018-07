Il centrodestra dichiara guerra ai nomadi con due leggi

Il centrodestra umbro dichiara guerra ai rom. La Lega, dopo l'annuncio dei giorni scorsi, ha depositato e protocollato in consiglio regionale una proposta di legge per chiedere l’abolizione di eventuali risorse che la Regione potrebbe erogare per il mantenimento dei campi nomadi. La proposta di legge con Valerio Mancini primo firmatario e sottoscritta anche dal collega Emanuele Fiorini, era già stata annunciata qualche tempo fa ed ora è arrivata a compimento. “Ciò che chiediamo nel nostro atto – spiegano i leghisti - è l’abrogazione dei 4 articoli presenti nella legge regionale 11/2015 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e relativi alle misure di insediamento dei nomadi in Umbria, la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito e la promozione delle attività artigiane e delle forme associative tipiche della cultura nomade. La sicurezza cittadina è per la Lega, un cavallo di battaglia imprescindibile che non può non tenere conto anche della questione nomadi”. Sempre ieri anche il portavoce del centrodestra a Palazzo Cesaroni, Marco Squarta (FdI), ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per “abrogare le misure di insediamento dei nomadi in Umbria, la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito, l'erogazione dei contributi per l'inserimento scolastico e professionale oltre alla promozione delle attività artigiane e delle forme associative tipiche della cultura nomade”.