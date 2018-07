Arriva il mercato a cielo aperto

L’attesa è finita! Dedicato alle donne e… a tutti quelli che amano lo shopping! Tempo di nuove collezioni primavera/estate e, finalmente, domenica 8 luglio arriva per la prima volta a grandissima richiesta a Castiglione del Lago l’eccellenza dell’unico originale mercato di qualità de "Gli ambulanti di Forte dei Marmi". In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del Made in Italy artigianale, niente cineserie di scarso pregio ed imitazioni, solo qualità garantita al prezzo migliore! Le notissime "boutiques a cielo aperto" apriranno domenica 8 luglio a Castiglione del Lago (nella location tipicamente estiva del Lungolago – Zona Lido Comunale). Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. Tra le città più importanti già abitualmente toccate dallo show, ci sono Roma (con il prestigioso Patrocinio della Capitale), Milano, Torino, Perugia, Genova, Savona, Monza, Bologna, Parma, Piacenza, Pavia, Como, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Vigevano, Legnano, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Casale Monferrato, Alba, San Donà di Piave, Conegliano, Pordenone, Gorizia, Trieste, Fiumicino, Viterbo, San Benedetto del Tronto, solo per citarne alcune, oltre a tanti altri bellissimi borghi e cittadine tipiche del Belpaese.