Arriva la gru in piazza San Benedetto

Conto alla rovescia per l’arrivo della grande gru a Norcia, giovedì 5 luglio, in piazza San Benedetto alle 9 circa che segnerà un momento importante per la ricostruzione della città colpita dal terremoto. Da qualche giorno infatti è iniziata la prima fase del completamento della messa in sicurezza della torre civica del palazzo comunale per poter poi procedere allo smontaggio a blocchi della cella campanaria e quindi al suo restauro. Ad attenderla a Porta Romana e quindi ‘scortarla’ in piazza il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno e l’imprenditore Brunello Cucinelli. Il recupero della torre è finanziato dalla Fondazione Brunello Cucinelli e sarà il primo cantiere pubblico ad essere avviato nel cratere umbro per la ricostruzione post sisma. La struttura era stata oggetto di una immediata messa in sicurezza, attraverso una cerchiatura, nei primi giorni dopo la grande scossa di terremoto del 30 ottobre 2016.