Azienda regala 900 euro ai dipendenti

Premio in busta paga da 900 euro. Sarà un luglio indimenticabile quello dei dipendenti Unitekno, azienda di Foligno. Il bonus, in media di 900 euro, è stato ottenuto grazie al raggiungimento degli obiettivi messi a punto con il coinvolgimento di tutti i collaboratori ed è la diretta conseguenza dei buoni risultati ottenuti nel 2017, anno che ha fatto registrare all’azienda specializzata nella produzione di elettrodomestici per la cura della casa, macchine per il trattamento dell’acqua e dispositivi medici per la riabilitazione fisica, una crescita per tutte le divisioni operative. “La disponibilità dell’azienda di mettere a disposizione un premio di risultato – spiega Villelmo Bartolini – vuole essere un modo per aumentare il coinvolgimento dei collaboratori rendendoli partecipi dei risultati positivi raggiunti".