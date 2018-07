Ospedale di Spoleto, ecco il nuovo direttore del pronto soccorso

LeBron James ai Los Angeles Lakers: 154 milioni in 4 anni

Milano (askanews) - LeBron James ha scelto i Los Angeles Lakers. Il campione Nba lascia Cleveland per volare in California con in tasca un contratto da 154 milioni di dollari in quattro anni. James, a 33 anni nell'Olimpo del basket fra giocatori più forti di sempre, fa ripartire da qui la sua corsa verso il titolo Nba, vinto l'ultima volta nel 2016 proprio con Cleveland, dopo le due vittorie con ...