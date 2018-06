E' l'Asteroid day: ecco come e dove guardarli

Conferenza sugli asteroidi al parco di Colfiorito, in occasione dell'Asteroid Day, la giornata internazionale dedicata alla divulgazione scientifica del mondo variegato e misterioso degli asteroidi del sistema solare. L'inizio della serata sarà alle 21, presso le ex-casermette, dove il professor Roberto Nesci dell'Istituto di astrofisica e planetologia spaziale, illustrerà la storia della scoperta degli asteroidi, dalle prime osservazioni del XIX secolo fino alle attuali esplorazioni con sonde automatiche in orbita intorno a Cerere e Vesta. Al termine della conferenza, verso le 22, ci si sposterà presso la casetta del Molinaccio, sulla riva della palude, in una zona lontana dall'inquinamento luminoso delle città, per permettere al pubblico l'osservazione ad occhio nudo delle costellazioni estive. Il professor Nesci e i soci dell'associazione Antares guideranno al riconoscimento delle costellazioni, utilizzando un laser come puntatore per indicare le stelle più significative. Il telescopio dell'associazione permetterà inoltre l'osservazione di Giove e Saturno. Sara' visibile ad occhio nudo anche l'asteroide Vesta, in questo periodo alla minima distanza dalla Terra (172 milioni di km). Con uno speciale supporto fornito dall'associazione, sarà possibile fotografare la Luna col proprio telefono cellulare e portare così a casa un ricordo della serata.