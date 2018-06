Il neo sindaco anticipa cosa farà

Non vuol sentire parlare di vittoria schiacciante, né di impresa epica, Luca Carizia nuovo sindaco di Umbertide, eletto con oltre il 62% di voti, pensa già al futuro del comune e a come ricostruire il tessuto sociale della sua cittadina (LEGGI I progetti del neo sindaco Carizia). “ E’ un onore, per me che sono nato e vissuto ad Umbertide, rappresentare questa straordinaria comunità. Ringrazio tutti gli umbertidesi per la fiducia accordatami e per avermi accompagnato in questa importata sfida”. Ma nell’intervista concessa al Corriere edizione cartacea dice anche tante altre cose. E svela anche i nomi dei primi tre assessori.

