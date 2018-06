Troppe buche al cimitero

Quasi inaccessibile il parcheggio del cimitero di Pieve di Campo - siamo nel comune di Perugia - per una vasta e profonda buca all’ingresso da via San Girolamo, ma i problemi non finiscono qui, perché una volta guadagnata l’area dove parcheggiare ci sono da superare otto buche-crateri dove ruote prima e piedi poi incontrano aspre profondità da varcare. E’ diventato veramente un dramma, soprattutto per persone più anziane, recarsi a portare un fiore sulle tombe dei propri cari.