Multe e mense si pagano online

Anche il Comune di Marsciano “incasserà” online. L’adesione alla piattaforma PagoUmbria, avvenuta ad inizio giugno, dà infatti ora la possibilità all’ente di essere accreditato per ricevere pagamenti elettronici. Messa a disposizione a livello regionale, la piattaforma permette a cittadini e imprese di effettuare direttamente la maggior parte dei pagamenti: dai servizi alle sanzioni amministrative. Per Marsciano, in particolare, la modalità online è attivata per: sanzioni codice della strada, sanzioni amministrative, parcheggi, mense, trasporti scolastici, nido d’infanzia, scuola di musica, locazioni, concessioni cimiteriali, lampade votive, diritti di segreteria, permessi di costruire. Restano al momento esclusi i pagamenti tributari quali la Tari, la Tosap e altri.