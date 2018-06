L'Alchimista sul trono

Giovedì 21 giugno alle ore 21.15 su Sky Uno hd è arrivata la nuova puntata inedita di Alessandro Borghese 4 Ristoranti (LEGGI Quattro ristoranti, in onda la puntata girata in Umbria), la produzione originale di Sky prodotta da Drymedia. La prima delle 6 nuove sfide del programma di Sky – capitanata da chef Alessandro Borghese – si è svolta in Umbria. Il titolo di miglior enoteca gastronomica è andata a L’Alchimista di Montefalco, che ha avuto la meglio su Osteria 12 Rondini (Foligno), Nadir (Perugia) e Civico 25 (Perugia).