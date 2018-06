Sequestro di 600 grammi di droga della finanza e due arresti

Due arresti per droga e un maxisequestro da 600 grammi. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale Perugia hanno inferto un duro colpo alle consorterie criminali che infestano il territorio perugino con lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In due distinti interventi, a farne le spese sono stati un cittadino di origini nigeriane, residente da anni a Perugia ed

un cittadino camerunense, in transito da Ferrara, entrambi caduti nelle maglie di un serrato dispositivo di controllo predisposto da unità specializzate del Gruppo Operativo Antidroga.

Il primo caso è avvenuto tra le vie del quartiere di Ponte San Giovanni , dove il nigeriano, alla vista dei finanzieri, ha prima cercato di fuggire e, una volta fermato, ha reagito energicamente al controllo . Si è poi scoperto che la sua reazione era dovuta al possesso di un involucro in plastica , all’interno del quale sono stati rinvenuti due grossi ovuli, contenenti ben

400 grammi di eroina.

Il secondo intervento, invece, è stato eseguito nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge, dove il camerunense

si è fatto notare dai militari delle finanza per alcuni atteggiamenti sospetti. A seguito del fermo e della

successiva perquisizione personale , venivano quindi rinvenuti 7 ovuli ,

per circa 200 grammi di eroina I due sono stati arrestati. Uno è stato portato a Capanne , mentre l’altro è stato giudicato per direttissima, con la condanna a 2 anni di reclusione e 4.000 euro di multa. La sostanza sequestrata poteva servire per produrre 8mila dosi, epr un provento potenziale da 250mila euro