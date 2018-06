Quintana, trionfa il rione Cassero

Il Pertinace Luca Innocenzi vince la Giostra della Sfida della Quintana e torna a far gioire il rione Cassero che non vinceva un Palio dal 2011. Fatale l'errore all'ultima tornata di Cristian Cordari del Badia, fino a quel momento in testa, che non ha centrato l'anello.



