Fondi europei e programmazione, Umbria in coda

Programmi operativi 2014-2020, l'Umbria cenerentola dello Stivale. In ballo ci sono i fondi europei da utilizzare sui vari settori di sviluppo. Lo dice la Banca d'Italia, nel dossier economico sull'Umbria "Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, aggiornati a dicembre 2017, le risorse impegnate in progetti avviati, o in fase di avvio, ammontano al 20,0 per cento della dotazione totale; si tratta della quota più bassa tra le regioni italiane, inferiore alla

metà della media nazionale. In rapporto alle risorse programmate per ciascun obiettivo tematico, il grado di avanzamento è maggiore sui temi del mercato del lavoro e capitale umano ; è ridotto nel campo dell’ambiente, efficienza energetica e trasporto sostenibile. Nel complesso la spesa effettuata è pari al 2,7 per cento della dotazione". Per il ciclo di programmazione 2014-2020 l’Umbria fa parte delle regioni “più sviluppate” (insieme al resto del Centro Nord). Nell’ambito delle politiche dirette alla coesione economica, sociale e territoriale, la regione è destinataria di due Programmi operativi regionali (POR) cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), con una dotazione complessiva di 650 milioni di euro, di cui metà di fonte comunitaria.

