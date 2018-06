Si ritrovano a cinquant'anni dall'esame

Si sono ritrovati a cinquant’anni di distanza all’esame di terza media. Tutti e undici, oltre al loro professore di lettere, Armando Fanciello, a quel tempo al suo primo incarico. Sono i “ragazzi” della scuola media di Branca che, in un ristorante del centro storico di Gubbio, si sono dati appuntamento per una rimpatriata. A organizzare tutto Giancarlo Casoli con l’aiuto di Luigi Fiorentini. Insieme a loro gli ex compagni di classe Sergio Pompei, Alberto Mercorella, Sergio Codignoni, Sandro Spaccini, Eugenio Paciotti, Giancarlo Anderlini, Walter Calzuola, Lucio Bellucci e Renato Chiocci.