Quintana, tutto pronto per il corteo storico con oltre 1.500 figuranti

Tutto pronto per la sfilata del corteo storico della Quintana nella serata di venerdì 15 giugno, che vedrà protagonisti oltre 1500 figuranti (non 150 come riportato erroneamente in una nota dell'ente), con ospiti d'eccezione quali il cantante Federico Angelucci, Eleonora Pieroni, la governatrice Catiuscia Marini, cinque giornalisti americani con le specie animali che porteranno in dono.