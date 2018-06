Arrestati due spacciatori, droga nascosta nel divano

Due pusher arrestati dai carabinieri di Perugia in via Cortonese, in zona stazione Fontivegge. Albanesi di 21 e 36 anni, tenevano nascosti nel divano dell'appartamento dove avevano creato il covo dello spaccio 56 grammi di cocaina e bilancini di precisione nel divano, insieme a mille euro che per gli uomini dell'Arma sarebbero provento dello smercio di stupefacenti. Il blitz è scattato dopo numerosi appostamenti: il via vai di clienti è stato segnalato ai carabinieri dai residenti della zona. Quando sono entrati i militari hanno trovato i due spacciatori intenti a fare pulizie. Nei due cellulari sequestrati è stata trovata anche la lista dei clienti. Ora i due sono rinchiusi a Capanne.