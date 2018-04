Lascia il posto sicuro per un sogno

Lascia il lavoro da farmacista per inseguire un sogno: diventare un fotografo. Una bella storia che arriva da Tuoro sul Trasimeno. Protagonista un giovane di 36 anni nato e cresciuto al Trasimeno, con un grande amore per la fotografia: Fabio Magara.

“Facevo il farmacista a Deruta da sette anni - racconta - un lavoro sicuro con colleghi speciali, ma ho voluto dare voce alla mia passione”.

Così dal 2002 Magara ha iniziato a fotografare sempre di più, sempre di più fino a quando nel 2013 l’amore per la fotografia non è diventato un secondo lavoro (da affiancare a quello da farmacista) e poi dal 2016 l’unico.

Inoltre Fabio Magara ha deciso di aprire uno studio (Fly Photo il suo nome ndr) proprio al Trasimeno.

“Ho voluto investire nel mio territorio - continua - il lago ha molte potenzialità e mi piaceva l’idea di poter contribuire nel mio piccolo a farlo conoscere”.

E così è stato, perché il giovane torreggiano da un paio di anni organizza work shop che richiamano persone non solo da comuni vicini, ma anche da tante regioni italiane. Un esempio recente è proprio il work shop organizzato per sabato 14 e domenica 15 aprile quando arriveranno da Abruzzo, Toscana, Marche persone per prendere parte a “Street Photography Weekend” con Angelo Ferrillo importante fotografo italiano. “I partecipanti si fermeranno due giorni qui al lago - spiega - e oltre a prenotare e mangiare nelle strutture del territorio, lo conosceranno grazie alla fotografia”. Si inizia sabato, prima con una lezione teorica, poi via a Passignano sul Trasimeno. Domenica sarà invece dedicata anche a Perugia con una mattina in centro per scattare foto e a seguire post produzione. Inoltre Magara non si limita a fare foto o a organizzare work shop, ma un paio di volte all’anno mette in piedi anche corsi di fotografia con mostra finale. “Ho una grande desiderio - conclude - far conoscere il territorio attraverso la mia passione per la fotografia e creare qui anche tra i giovani, una cultura fotografica. Una scommessa su cui ho voluto credere e che mi ha portato a fare della mia passione, il mio lavoro”. Inoltre Magara ha vinto per tre anni consecutivi il premio Wedding Awards nella categoria foto e video.

Alice Guerrini