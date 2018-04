Beni e terreni all'asta, il Comune deve fare cassa

Il piano di alienazioni del Comune di Foligno per il prossimo triennio (2018/2020) parla di oltre 2 milioni di euro di valore fra immobili, unità abitative, negozi e terreni da vendere. L’elenco è lungo.

Si parte con il fabbricato recentemente ristrutturato dell’ex pubblica assistenza di Largo Frezzi. Si tratta di una unità immobiliare su due piani, con accesso dal piano terra, adibita a uso civile e destinata ad ospitare uffici: sul mercato con un valore di 162mila euro. Altro lotto, sempre in centro, unità immobiliare, a destinazione residenziale, sita al piano primo tra via Gramsci e via Saffi, che fa parte di un edificio dichiarato di interesse culturale: in vendita per 234.900 euro.

Si passa a Spello, precisamente a vocabolo Pastine: fabbricato rurale, attualmente parzialmente inagibile, (294.500 euro) e terreni (328.800). A Foligno, in pieno centro (con affaccio in piazza San Francesco): immobile ex sede Consorzio del Topino via dei Franceschi-via del Palazzaccio, secondo piano. Si trova all’interno di un edificio condominiale dotato di ascensore e disposto su 6 piani con un interrato. Valore immobile e garage: 347mila euro

Due unità immobiliari che fanno parte de Il Castello di Sant’Eraclio, via I Maggio, entrambi a destinazione commerciale: 17.100 euro e 21.500 euro. Si prosegue con l’Ex CUR, via dei Monasteri, 13 (UP/CS centro storico), unità a destinazione abitativa che comprende un appartamento di 5,5 vani (114 mq) e il garage di mq 68: la stima per l’appartamento indica 74.100 euro e per il garage 35.300 euro. Passiamo a Pontecentesimo e precisamente all’immobile utilizzato, durante l’emergenza sismica, come scuola elementare (in sostituzione dell’edificio scolastico di Capodacqua dichiarato inagibile), ma ora attualmente inutilizzato. Valore stimato di 400.000 euro (area dell’immobile mq. 520). Lotti “ambito 13- Santo Pietro”: 153.300 ciascuno. Uliveti a Collepino posti alle pendici del monte Subasio: 105.486 euro. Sempre uliveti, questa volta nella frazione di Belfiore, lungo la strada comunale del cimitero, presente anche una piccola sorgente non regolamentata: prezzo di mercato: 187.463 euro.

Terreno, zona Prato Smeraldo, via Toscana: mq 1.100, le aree sono attualmente utilizzate a parcheggio e parte a verde sul fronte della chiesa della Beata Angela (valore 30mila euro). A Colle San Lorenzo, in posizione decentrata, ma non lontanissima centro storico, terreno agricolo e uliveto: 151.000 euro. Area ex Caravan Stop, nel 2009 utilizzata dalla Società Val di Chienti per la realizzazione della variante , via Sassovivo mq. 8500: 18.860 euro.

E poi altri terreni: a Scafali (zona agricola di pregio, valore 26.254 euro), a Borroni: (7.500 euro), a Scopoli (10mila euro), a Budino (ex Consorzio Topino, valore 36.800), a La Paciana (2.500 euro) e a Pontecentesimo (3mila euro).