Primi ottanta milioni all'Umbria dal fondo trasporti

Respira l'Umbria dei trasporti. Arrivano 80 milioni di anticipo sul fondo statale che per il cuore verde è di circa 100 milioni. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto che anticipa alle Regioni l'80% del riparto del budget nazionale stanziato per il trasporto pubblico. La destinazione è la copertura della spesa corrente dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario. La somma complessiva è di oltre 3,9 miliardi. Adesso il decreto deve essere controfirmato dal titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Il decreto applica la legge sugli enti locali elevando l'anticipo dal 60 all'80% e dando effetto della erogazione mensile a decorrere già dal gennaio 2018. In passato le anticipazioni cadevano nei mesi di maggio e giugno, creando non pochi problemi a livello regionale. La somma dell'anticipo, precisamente di 3.945.456.589,20 euro, è riferita a un ammontare complessivo del fondo di 4.933.054.000 euro, aumentato di circa 140 milioni rispetto al precedente. All'Abruzzo vanno 106 milioni, alla Basilicata 61, Calabria 168 milioni, Campania 436 milioni, Emilia Romagna 291 milioni, Lazio 460 milioni, Liguria 160 milioni, Lombardia 684 milioni, Marche 85 milioni, Molise 28 milioni, Piemonte 387 milioni, Puglia 319 milioni, Toscana 348 milioni, Umbria 80 milioni, Veneto 326 milioni.