Sul treno si perde di tutto: ecco cosa è stato trovato...

Due borse, una contente libri e quaderni scolastici e l’altra da donna con all’interno soldi in contanti e un tablet. E poi, telefoni cellulari di varie marche. Sono alcuni degli oggetti dimenticati sui treni o in stazione da cittadini sbadati, ma che - fortunatamente per loro - sono stati ritrovati da persone che li hanno consegnati agli agenti della polizia ferroviaria di Foligno perché li restituissero ai legittimi proprietari. Oggetti che, ora, si trovano negli uffici del Servizio economato del Comune di Foligno, dopo esser stati conservati per un periodo nei locali della polfer. E' lì, dunque, che i legittimi proprietari dovranno recarsi per recuperarli, come fanno sapere dal Comune. Ma, come detto, si tratta solo di alcuni degli oggetti che vengono quotidianamente ritrovati, come spiegato dal comandante della polfer, Alessandro D'Antoni. “Tra i beni persi con maggiore frequenza - racconta - ci sono telefoni, zaini, borse e trolley. In passato, però, abbiamo rinvenuto anche soldi, come i 7mila euro di arretrati della pensione dimenticati da una persona anziana e, una volta, anche una borsa firmata del valore di circa 5mila euro. Così come è capitato di trovare una divisa da cuoco e poi i più classici effetti personali, oggetti in oro, ma anche pc. Gli “smemorati” - ha sottolineato - sono tanti e la frequenza con cui registriamo questi episodi è alta, a volte quotidiana”.