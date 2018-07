Capotreno aggredito, trentaduenne nei guai

Ha aggredito nella stazione ferroviaria di Bastia Umbra un capotreno, denunciato un trentaduenne. La chiamata è arrivata al commissariato di Assisi per una aggressione nella stazione di Bastia Umbra. La volante giunta sul posto ha identificato la vittima, un addetto al controllo antievasione che, a bordo del treno sulla tratta Foligno - Bastia Umbra, aveva chiesto ad un passeggero il biglietto. L’uomo aveva esibito un biglietto valido esclusivamente per la tratta Assisi-Bastia per cui, giunti presso la stazione di Bastia, il controllore lo ha invitato a scendere dal convoglio. Lo straniero si è però rifiutato in quanto era sua intenzione proseguire fino a Ponte San Giovanni. A quel punto, il controllore ha invitato il passeggero a recarsi presso il bar della stazione per acquistare un ulteriore biglietto valido per la tratta desiderata. In un primo momento, l’uomo è sceso dal treno ma pochi secondi dopo è tornato indietro pretendendo di risalire senza biglietto. Il controllore, che nel frattempo era sceso dal treno, gli ha negato l’accesso sul convoglio in quanto le porte erano già state chiuse. Tanto è bastato per far scattare l’ira del giovane che ha gridando, ha minacciato l’addetto, insultandolo e poi colpendolo più volte. L'aggressore è stato rintracciato e identificato, si tratta di un 32enne di nazionalità nigeriana, residente a Perugia con regolare permesso di soggiorno. L'uomo è stato denunciato.