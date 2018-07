Voleva i sandali ma gratis: denunciata

Doveva esserle piaciuto moltissimo il paio di sandali che una giovane donna si è provata in un negozio di scarpe di Bastia Umbra, talmente tanto da farle decidere di lasciare il negozio, senza pagarle, con le scarpe ai piedi.



Qualche giorno fa l'interessata, una rumena, è uscita dal negozio facendo attivare l’allarme antitaccheggio. La responsabile del negozio ha bloccato la donna e l'ha invitata a rientrare per capire cosa fosse accaduto.

Intanto giungevano sul posto i poliziotti del Commissariato di Assisi.

Dagli accertamenti è emerso che, i sandali, che non mostravano etichette esterne, avevano però la placca antitaccheggio cucita all’interno della suola che risultava non smagnetizzata, prova inconfutabile che si trattava proprio del modello in vendita. La donna inoltre aveva nella borsa le calzature che si era tolte per indossare quelle rubate.

Denunciata per furto aggravato.