Spintoni e minacce, due denunce

Aggrediti un cameriere e un cliente di un bar. E' successo nel cuore della notte in pieno centro ad Assisi. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto secondo le testimonianze del cliente aggredito da un uomo in evidente stato di alterazione alcolica e del barista che è intervenuto in sua difesa, ma che è stato a sua volta aggredito fisicamente e minacciato di morte da un secondo uomo. Gli agenti sono risaliti ai due uomini grazie anche ad un giacca dimenticata su di una sedia. Si tratta di un trentaduenne campano, con numerosi precedenti, che è stato denunciato per favoreggiamento personale e di un trentasettenne marchigiano, sempre con precedenti, denunciato per lesioni personali e inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.