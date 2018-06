Mancano 5 milioni, lavori al palo

La giunta Proietti cancella 11 opere pubbliche per mancanza di coperture economiche. Si tratta di 5 milioni di euro che, stando alla denuncia dei consiglieri d’opposizione Bartolini e Fioroni, non saranno realizzati nonostante fossero stati promessi. A fare le spese della mancata copertura ci sono strade, Pincio, palazzo Vallemani e Domus Lararium. “Gli impegni erano soltanto fumo negli occhi per i più creduloni”, hanno aggiunto i consiglieri. La polemica è destinata a continuare.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 14 giugno 2018