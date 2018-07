Foconi gioia mondiale: "Ho lottato tanto e questo oro me lo merito"

"Per tutta la mia carriera ho lottato per arrivare e ora sono sul gradino più alto del podio" racconta Alessio Foconi dopo il trionfo nella finale del campionato mondiale di fioretto in corso di svolgimento a Wuxi.

L'ORO MONDIALE: BATTUTO KRUSE

"C'è tutto un lavoro dietro - continua - e il merito è di un gruppo, coordinato dal mio maestro Filippo Romagnoli, ma una dedica non posso che rivolgerla all'Aeronautica Militare, la mio primo maestro Giulio Tomassini e la Circolo della Scherma di Terni. Sono un gran lavoratore, mi piace allenarmi, non ho mai mollato e me lo sono meritato" aggiunge il ternano che chiude la stagione da numero uno del ranking e anche con la vittoria della Coppa del Mondo di specialità. Prima delle vacanze la gara a squadre in Cina per confermare l'oro di Lipsia 2017.

di Nicola Uras