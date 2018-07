Petrucci sfiora il podio al Sachsenring: "Colpa di Lorenzo"

"Il podio sarebbe stato bello, ma Lorenzo non ha perso occasione: è andato largo, poi è rientrato. Non è proprio intelligente, ma ho visto che faceva lo stesso anche con Rossi. Evito di commentare, visto che ieri lui ha avuto belle parole per me. Non dico niente. Maverick è stato più veloce, aveva più gomme. Ho cercato di resistere, ma è stato un peccato perchè ce l’abbiamo messa tutta". Così Danilo Petrucci, pilota ternano della Ducati Pramac, commenta il quarto posto a Sachsenring nel Gp di Germania (QUI LA GARA).