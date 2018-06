Foconi d'argento all'Europeo nella prova a squadre

Il ternano Alessio Foconi è medaglia d’argento con l’Italia del fioretto maschile a squadre ai Campionati Europei Assoluti di scherma a Novi Sad, in Serbia. I fiorettisti azzurri del ct Andrea Cipressa migliorano il terzo posto dello scorso anno a Tbilisi, ma salgono sul secondo gradino dopo la sconfitta subìta in finale contro la Russia col punteggio di 45-38.

LA VITTORIA A PARIGI

L'ultimo assalto della gara vede l’Italia comandare nella prima parte, prima di subire una lenta rimonta da parte degli avversari che si conclude sul 45-38 finale che porta i russi sul gradino più alto e l'Italia in seconda piazza. Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola e Andrea Cassarà, dopo aver sconfitto ai quarti la Gran Bretagna per 45-27, erano giunti in finale superando in semifinale la Polonia con il punteggio di 45-30.

CAMPIONISSIMO 2018 PER IL CORRIERE

Una medaglia che luccica per Alessio Foconi. Il 29enne umbro tesserato con il Centro Sportivo Aeronautica Militare, ma svezzato sulle pedane del Circolo della Scherma Terni, rimasto d’un soffio ai piedi del podio nella prova individuale e già protagonista di un’eccellente stagione in Coppa del Mondo, dopo questo argento ha già messo nel mirino il prossimo obiettivo, il più importante di questo 2018: i Campionati Mondiali di Wuxi di programma da 19 al 26 luglio.