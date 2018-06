L'infiorata del terziere Casalino regala arte e grandi emozioni

Arte, storia e antiche tradizioni in un mix irresistibile che ogni anno dà vita a uno spettacolo di incomparabile bellezza. Da Porta Sant’Agostino sino ai piedi della cattedrale in piazza del Plebiscito, un'infiorata di oltre 900 metri quadrati trasformerà Città della Pieve in un tripudio di colori ​e profumi: l’appuntamento è per domenica 24 giugno con la 53esima edizione dell’Infiorata, organizzata dal popolo del Terziere Casalino in omaggio al loro patrono San Luigi Gonzaga.