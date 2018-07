Umbria Jazz, il pubblico dei Massive Attack più forte della pioggia

Poco dopo le 22 la luna si oscura e nubi nere scatenano un acquazzone sul popolo dei Massive Attack, all'arena Santa Giuliana. Hanno partecipato in tanti, sia sulle gradinate sia in platea. Scatta un fuggi fuggi per la pioggia mentre il gruppo ritenuto inventore del trip hop si esibisce con le sue ipnotiche sonorità. Il ristorante dell'arena è preso d'assalto e chi sta gustando la cena la prende con filosofia. Dieci minuti ed ecco il sereno. Più o meno bagnati e con clima decisamente cambiato, si torna all'ascolto. Il gruppo inglese nato nel 1998 è formato da Robert "3D" Del Naja, Grantley "Daddy" Marshall, Andrew "Mushroom" Vowles, Adrian "Tricky" Thaws. Per l'apertura, Young Fathers.